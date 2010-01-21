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GIZA NORTH POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 300.000.000 €
Energie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/10/2010 : 300.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - gas pipeline - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - Giza North Power C.C. 3*750 MW Interconnections Project - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - Nubaria-Methama Natural Gas Pipeline - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 April 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/10/2010
20100121
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Giza North Power Plant

Egyptian Electricity Holding Company and subsidiaries.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million.
EUR 1 000 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a 1 500 MW gas-fired combined-cycle plant.

The project is expected to contribute to meeting growing electricity demand with a lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its size and technical characteristics the project requires an Environmental Impact Assessment (EIA) under EIB Guidelines. The EIA process is ongoing and it is expected to be finalised in spring 2010.

The project is required to be procured in compliance with the Bank’s Guide to Procurement. The procurement process is commencing.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - gas pipeline - EN
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - Giza North Power C.C. 3*750 MW Interconnections Project - EN
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Weitere Veröffentlichungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen