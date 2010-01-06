Ecoenterprises Fund II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
EcoEnterprises Capital Partners
An investment fund targeting SMEs that generate conservation benefits through the sustainable use of biodiversity in Central and South America. The fund manager plans to complete between 10 to 15 investments.
The fund aims to make a commercial return whilst contributing to generate a positive impact on biodiversity.
The investment criteria as well as details of the Fund’s environmental and social due diligence procedures will be reviewed and checked for consistency and compliance with EIB environmental and social principles and standards. In addition, the environmental and social risk management capacity of the fund manager will be assessed during appraisal. The legal documentation to be entered into by the Bank will include appropriate obligations on the fund manager to ensure that the portfolio companies are in compliance with national law and EIB environmental and social requirements.
The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that appropriate procurement procedures are followed. Details of the Fund’s procurement due diligence procedures will be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.