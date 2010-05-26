LAKE VICTORIA WATSAN - KAMPALA WATER

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Government of Uganda
Upgrading and rehabilitation of Kampala water supply and sanitation, with associated transmission mains and distribution system.
The Project will increase access to safe and affordable drinking water and sanitation for the population in urban and peri-urban Kampala, as well as promote greater efficiency in the use of water resources.
The region around Lake Victoria has been suffering from reduced rainfall and increasing pressures on limited ground- and surface water resources and is therefore vulnerable to climate change. The Project supports Integrated Water Resources Management and will promote greater efficiency in the use of water resources. Close collaboration will be sought between EIB and other financiers to agree on environmental and social covenants, as applicable.
The NWSC will be the contracting authority for all service, supply and works contracts of the project. Procedures for EIB-funded components will be based on open international tendering with publication in the EC Official Journal, as applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.