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GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
63.634.820,97 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 63.634.820,97 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2017 : 15.908.705,24 €
7/12/2017 : 47.726.115,73 €
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11/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Oktober 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/12/2017
20100085
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND
GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND (KfW & IFC)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 64 million
EUR 320 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Debt fund focusing on small scale energy efficiency and renewable energy investments either directly or via local financial institutions.

The Fund's promotion of energy efficiency and renewable energy will support the EU's climate change and environmental policy objectives. In addition, the Fund will contribute to the economic and social development of the regions in which it invests, by providing resources to support final beneficiaries for investments in the fields of energy and environmental protection.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation will bring about environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited negative environmental impacts. The Fund has set up an Environmental and Social Management System that is consistent with EIB environmental and social principles and standards.

For EIB eligible investments, the Fund Manager shall assess conformity of procurement procedures with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
11/04/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND
Datum der Veröffentlichung
11 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49263130
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100085
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Asien und Lateinamerika
Südafrika
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Regionalvorhaben - Lateinamerika
Regionalvorhaben - Asien
Südafrika
Regionalvorhaben - Afrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND
Datenblätter
GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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