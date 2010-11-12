Schienennahverkehr Rhein-Ruhr

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)
Procurement of passenger railway rolling stock, construction of rolling stock maintenance depots, and electrification of a railway line in the Rhein-Ruhr region of Northrhine-Westphalia.
The new rolling stock will contribute to passenger rail competitiveness on the concerned rail lines within the Rhein-Ruhr region in Northrhine-Westphalia, thereby contributing to the objective of promoting sustainable transport.
The procurement of new rolling stock is not subject to an EIA. For the line electrification and maintenance depot construction components, written confirmation from the competent authority whether an EIA is required under Directive 85/337/EEC as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC will be sought. Should an EIA be required and/or the Habitats Directive 92/43/EEC should apply, conditionalities will be introduced.
The Bank will require the promoter to ensure that the contracts related to the project have been or shall be tendered in accordance with EU public procurement procedures.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.