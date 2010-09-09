Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SYRIA H2020 WATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Syrien : 55.000.000 €
Wasser, Abwasser : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2010 : 55.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Syrien: 55 Mio EUR für Wasserwirtschaft in Nordwestsyrien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 September 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2010
20100075
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Syria H2020 Water

Ministry of Housing and Construction

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 55 million.
Up to EUR 110 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development of modern water supply, wastewater collection and treatment infrastructures in Syria, included in the EU Horizon 2020 initiative that aims to tackle the top sources of Mediterranean pollution by the year 2020. Programme loan comprising investments in Banias and surrounding villages (an H2020 “hotspot”), Hreisun, Jobar, Al Ghamkah and Al Dabousiah river catchment areas.

The objective of the project is to install modern and well performing water and wastewater infrastructure and to reduce the pollution affecting the Mediterranean Sea, while improving the health and environmental conditions of the population living within the project areas. Strengthening of water and wastewater infrastructure in the river basins will have a significant positive impact on environmental sustainability. Ground water and coastal zone environment will be materially improved as a result of upgraded treatment of municipal sewage, positively affecting the quality of life of around 380 000 population.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will have an overall positive impact on the living conditions of the resident population of the project area, and is expected to generate substantial environmental benefits through the reduction of wastewater effluents impact on scarce water resources in three water basins. Its main components must undergo an Environmental Impact Assessment (EIA) in line with national and EU Environmental Directives.

The Promoter is required to respect national and European legislation applicable to public procurement. The Bank requires the Promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the Project have been or will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Syrien: 55 Mio EUR für Wasserwirtschaft in Nordwestsyrien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Syrien: 55 Mio EUR für Wasserwirtschaft in Nordwestsyrien
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen