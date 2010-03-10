SOCIETE GENERALE SME & ENERGY ENV LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Closed Joint Stock Company Bank Republic, headquartered in Tbilisi (Georgia). The majority shareholder of the BANK REPUBLIC is the Société Générale SA with a controlling 80% share.
Open Joint Stock Commercial Bank, Banca Comerciala “Mobiasbanca – Groupe Societe Generale” SA., headquartered in Chisinau (Republic of Moldova). The majority shareholder of the MOBIASBANCA is the Société Générale SA with a controlling 68% share, which, together with its subsidiary, BRD – Groupe Société Générale (Romania), holds a controlling 88% share.
A dedicated loan for SMEs, including a tranche for small and medium scale energy / environment projects promoted by mid-caps and public entities, through Société Générale Group's subsidiaries in Georgia and Moldova.
This would be the first EIB Loans for SMEs in Georgia and in Moldova, under the SME facility in the Eastern Partnership countries. The proposed operation will form part of the Joint IFI Action Plan in support of banking systems and lending to the real economy in Central and Eastern Europe, approved jointly by the EIB, EBRD and World Bank group in Paris in February 2009.
Provide access to long-term funds at affordable interest rates for SMEs as well as for small and medium scale energy / environment projects promoted by mid-caps and public entities.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.