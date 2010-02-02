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ADEMI RURAL MICROFINANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dominikanische Republik : 7.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 7.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/11/2010 : 7.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Dominikanische Republik: EIB unterstützt Mikrofinanzierungen in ländlichen Gebieten der Karibik – umfangreiche Finanzierungsmittel für Mikrofinanzinstitute

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Februar 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/11/2010
20100044
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ademi Rural Microfinance

Banco ADEMI
Contact: Mrs. Ramona Rivas, Finance VP

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Local currency financing in Dominican Pesos for the equivalent of EUR 5 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit to provide financing to micro, small and medium-sized enterprises in rural areas in the Dominican Republic.

Financing of investments of micro, small and medium scale supporting the growth and development of rural enterprises, mainly in the agro-fishery sector, thereby contributing to rural employment, economic growth and diversification.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter will ensure that the projects to be financed will comply with the EIB’s environmental standards. The promoter’s appraisal processes include an environmental review to verify that the projects are in compliance with the relevant national and regional environmental legislation.

The promoter ensures compliance with the Bank’s procurement guidelines when supporting procurement by the final beneficiaries.

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Dominikanische Republik: EIB unterstützt Mikrofinanzierungen in ländlichen Gebieten der Karibik – umfangreiche Finanzierungsmittel für Mikrofinanzinstitute

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Dominikanische Republik: EIB unterstützt Mikrofinanzierungen in ländlichen Gebieten der Karibik – umfangreiche Finanzierungsmittel für Mikrofinanzinstitute
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen