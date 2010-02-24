PRET GLOBAL PRO-PME III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Credit institution specialising in financing of small and very small firms in Cameroon (meso finance).
Third local currency (CFAF) credit line for financing schemes promoted by small and very small enterprises in the industrial, agribusiness, fisheries, tourism, health, education and related services sectors.
The Bank's loan will finance PRO-PME's loans and leasing operations in favour of the final beneficiaries.
The proposed operation complies with the principles and aims of the Investment Facility established under the Cotonou Agreement. It will help to support Cameroon's private sector, particularly small urban businesses, which make a substantial contribution to the country's economic growth, and will assist the local financial sector by providing resources tailored to local investment requirements in terms of duration and cost.
PRO-PME will ensure that all the necessary permits and authorisations issued by the various competent authorities are obtained for the projects financed. Application of national environmental regulations by the borrower will be systematically required. If necessary, additional investigations will be required to ensure that the projects comply with the Bank's environmental standards.
PRO-PME will ensure that its customers' selection of supplies and services includes, if appropriate, the competitive tendering necessary to guarantee the sound economics of each project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.