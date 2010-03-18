BMW RDI (Phase 2)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
BMW Motoren AG
R&D focusing on the development of a city car.
The project concerns the research on, and development of a new city car with one electric and one ICE CO2 efficient variant, as well as the studies and engineering of a new, environmentally sustainable production and assembly chain for this car. The activities will be carried out in Germany.
The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised. An EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Overall, the project is expected to have a neutral impact on the environment, while the commercial product of the activities will have a positive environmental impact resulting in substantial reductions in terms of vehicle emissions and fuel consumption.
The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.
Loan foreseen under the European Clean Transport Facility (ECTF).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.