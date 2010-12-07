AVIVA HADRIAN INFRA SUB DEBT FUND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Aviva Investors / Hadrian’s Wall Capital
Subordinated debt fund enabling capital markets to provide senior debt funding for infrastructure projects in Europe.
Enabling long term capital market funding by providing subordinated debt for priority infrastructure projects.
The Fund's draft documentation requires that in respect of the individual projects which are the ultimate beneficiary of the fund's debt (i) all have to comply with all applicable EU Directives and national legislation related to the environment; (ii) all should comply also with all multilateral environmental agreements to which the Member State is a party, and that (iii) the relevant environmental documentation related to the project shall be acquired and retained by the Fund, for future disclosure to the EIB if necessary.
The Fund's draft documentation requires that in respect of the individual projects which are the ultimate beneficiary of the fund's debt, procurement has been undertaken in accordance with EU procurement directives, and that specifically PPP projects have been procured in line with guidance in the EC Interpretative Communication on Concessions and that value for money has been demonstrated.
The fund is a Specialised Investment Fund.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.