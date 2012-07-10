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SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES

Unterzeichnung(en)

Betrag
426.082.716,64 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 426.082.716,64 €
Energie : 426.082.716,64 €
Unterzeichnungsdatum
27/03/2013 : 173.812.282,74 €
7/08/2014 : 252.270.433,9 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Beauly to Denny 400kV overhead Transmission Line - EN
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Related public register
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/03/2013
20100003
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Scottish Hydro Electric Transmission Limited
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 434 million (GBP 350 million)
EUR 906 million (GBP 731 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reinforcement and extension of the high voltage electricity transmission system in Scotland to allow for the connection of renewable generation assets.

This is an investment programme aimed at reinforcing and extending the transmission network of the promoter in Scotland, the main purpose being to facilitate the connection and transmission of renewable generation and improve network reliability. The programme comprises 3 transmission line components (approximate aggregate length 550km) and associated substation components comprising new switchgear and additional transformer capacity

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Considering their technical characteristics, project components fall under either Annex I or Annex II of the EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these components relate to visual impact, vegetation clearance, bird strikes and mortality, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction and impact on fauna and flora. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Beauly to Denny 400kV overhead Transmission Line - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65999497
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20100003
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Datum der Veröffentlichung
6 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76738935
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20100003
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Related public register
06/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Andere Links
Übersicht
SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Datenblätter
SHE TRANSMISSION UPGRADE - RENEWABLES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Beauly to Denny 400kV overhead Transmission Line - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen