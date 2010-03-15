Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PSA VOITURE HYBRIDE RSFF

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/07/2010 : 200.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Finanzierungsvertrag zwischen EIB und PSA Peugeot Citroën: Darlehen von 200 Mio EUR für die Entwicklung von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugtechnologie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 März 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/07/2010
20090799
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PSA Voiture Hybride RSFF

Peugeot Citroen Automobiles S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the financing of the promoter’s research and development activities related to the development of a “plug-in hybrid” platform.

The project will contribute to the development of the promoter’s knowledge in the field of hybrid drive trains and plug-in hybrid vehicles. It will also contribute to increasing the public stock of knowledge and support further R&D in the field of hybrid vehicle technology.
The project is expected to bring about positive environmental results as a consequence of the reduction of fuel consumption/CO2 emissions and will contribute to the promoter’s CO2 objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research, development and industrialisation that will be carried out in existing facilities which are already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC.

EU procurement directives do not apply to this private sector project. As seen in previous projects with the promoter, it is expected that procurement is in line with EIB guidelines for private sector projects.

Kommentar(e)

Loan foreseen under the European Clean Transport Facility (ECTF).

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Finanzierungsvertrag zwischen EIB und PSA Peugeot Citroën: Darlehen von 200 Mio EUR für die Entwicklung von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugtechnologie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Finanzierungsvertrag zwischen EIB und PSA Peugeot Citroën: Darlehen von 200 Mio EUR für die Entwicklung von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugtechnologie
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen