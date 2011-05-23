Übersicht
Industria de Turbo Propulsores, S.A. (ITP)
The Project consists of the RDI activities for the development of the low pressure turbine for a new generation of double aisle aircraft. The project also comprises all ITP’s investments related to the RDI undertakings, such as activities related to product implementation, integration activities, testing and tooling. The project activities are located in Spain.
The project activities fall within the scope of the FP7 priority thematic area of “Aeronautics and air transport – The greening of air transport, reduction of emissions, including greenhouse gases and noise disturbances (incorporating work on structures and new aircraft designs)” and “Improving cost efficiency (reduction of costs associated with product development, focusing on increased use of automation and simulation)”. The RDI investments included in the project are expected to generate knowledge in the area new aircraft engines, a highly R&D-intensive activity.
The project activities will be carried out in existing facilities already authorised. An EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC. The project is expected to contribute and have a positive impact on emissions reduction and noise. To be verified during appraisal.
The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.