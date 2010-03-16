Unterzeichnung(en)
Übersicht
SA Pohja-Eesti Regionaalhaigla (North Estonia Medical Centre (“NEMC”) Foundation)
Located in Tallinn on the main hospital site of the NEMC, the project involves the construction of a new high-tech diagnostic and treatment centre and the refurbishment and modernisation of two existing hospital facilities for reuse by the hospital’s clinical support services.
The project supports the implementation of the Estonian Hospital Master Plan 2015, aimed at restructuring the Estonian hospital sector. It will facilitate the centralisation and consolidation of NEMC’s acute services on to the main hospital site, enabling the transfer of services from remote sites and locations, addressing issues of split/duplicated departments and providing new and substantially modernised buildings for core elements of the hospital.
Health facilities are not specifically mentioned by Council Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, on Environmental Impact Assessment (EIA), though the project be might covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. Estonia’s competent environmental authority has determined that an EIA is not required for the new building. A formal decision is awaited with respect of the extension and refurbishment of existing buildings, though EIAs are not expected to be required.
The promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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