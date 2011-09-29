Grupo Antolin RDI & Convergence

Übersicht
GRUPO ANTOLIN
The project comprises RDI investments for the development of new, light-weight vehicle interior components. Additionally, the project includes investments in technology implementation for higher productivity, flexibility, process cost reduction, and energy efficiency in Convergence regions.
The project consists of two parts: first, investments in Research, Development and Innovation (RDI) for the development of new, light-weight vehicle interior components (door panels, roofs and headliners, cockpits and seat modules). The main project objectives are weight reduction and improved safety features of the components, and dedicated research in areas such as new materials, nanofibres, bioplastics and recyclability, and further integration of electronics.
In addition, the second part of the project comprises investments in technology implementation for higher productivity, flexibility, process cost reduction, and energy efficiency in the promoter’s plants in Convergence regions.
The innovation and product development related part of the project concerns activities that will be carried out in existing facilities already authorised. An EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC. The capital investments of the project will cover activities that are not expected to have a negative impact on the environment. The Bank’s services will verify whether or not an EIA is required.
The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.