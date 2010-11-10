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SABADELL FL ENERGY EFF & RENEWABLES

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/01/2011 : 100.000.000 €
Andere Links
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16/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico - Xunquiera

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 November 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/01/2011
20090766
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables

Banco de Sabadell

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The framework loan will be dedicated to supporting investments in renewable energy and energy efficiency in Spain. Most of the projects are expected to be onshore wind farms. The energy efficiency projects would be related to improvements of energy efficiency in large commercial buildings and to cogeneration. The Financial Intermediary is known to the Bank and has experience in the financing of these types of projects.

The proposed operation would support a series of investments in renewable energy and energy efficiency in Spain. The operation would contribute to the Spanish and EU energy and climate change objectives, notably the reduction of greenhouse gas emissions and the enhancement of energy security of supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and would be expected to have limited environmental impacts. However, some of the schemes might well be categorised as Annex I or II-type projects under the EIA Directive, which would require a mandatory environmental impact assessment or a review by the competent authority on the need to carry out an EIA. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
16/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Loma del Capon - Linea Valcaire-Loma
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16/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico - Xunquiera

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Loma del Capon - Linea Valcaire-Loma
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50798466
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090766
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico - Bandeleras
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51020939
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090766
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico de la Collada - El Perello
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46939694
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090766
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico Sierra Sesnandez (Zamora)
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50745589
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090766
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico Rodera Alta
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51018592
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090766
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico de Saint Antoni
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52882904
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090766
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico - Valdehorno
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46941482
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090766
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico - Serra de Cova de Serpe
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55623200
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090766
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables - Parque Eolico - Xunquiera
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55623497
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090766
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Sabadell FL Energy Efficiency & Renewables
Datenblätter
SABADELL FL ENERGY EFF & RENEWABLES

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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