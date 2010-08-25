SAICA Recycled PM & Process Waste ERP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
SAICA - Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa
The project comprises two schemes: “Scheme I” concerns the construction and operation of a waste to energy power plant of 50 MWel in Burgo de Ebro, Spain, to make use of 500,000 t p.a. of paper production process waste from two of the promoter’s nearby paper mills (Burgo de Ebro and Zaragoza). “Scheme II” comprises the construction of a greenfield recycled paper mill with a capacity of 425,000 t p.a. of light-weight fluting and testliner production, including onsite power and steam generation, at Partington, UK.
The waste to energy power plant (Scheme I) will improve the waste management practice of the promoter who will close the environmental cycle of its operations in Spain from used paper recovery, recycling of the paper wastes to the final energetic recovery of the wastes generated during the paper recycling process.
The recycled paper mill (Scheme II) promotes higher local utilisation of waste paper in the UK and indirectly leads to higher paper collection rates and thus avoids landfill. It also complements the utilisation of fibre-based packaging materials in line with the EC Directive on Packaging and Packaging Waste (2004/12/EC) which targets at a 60% recovery rate for fibre-based packaging.
Both project schemes, i.e. Waste to Energy Power plants from recycled paper process waste and paper mills with integrated CHP units >50 MWth and capacity higher than 100 t waste/day and 200 t paper/day respectively, fall under annex I of the EIA Directive, the provisions of the IPPC (01/2008EC), the Large Combustion Plants (2001/80/EC) and the Waste Incineration (2000/76/EC) Directive. The status and details of the EIA and IPPC procedures and other relevant environmental “acquis” will be analysed during the appraisal.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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