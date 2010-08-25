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SAICA RECYCLED PM & PROCESS WASTE ERP

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 79.787.234,06 €
Vereinigtes Königreich : 170.212.765,94 €
Industrie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2010 : 25.464.893,63 €
26/01/2011 : 54.322.340,43 €
10/12/2010 : 54.325.106,37 €
26/01/2011 : 115.887.659,57 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Planning permit documents for the Papermill at Partington - ES
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Proposed Recycled Paper Mill Partington Wharfside - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - El Burgo de Ebro (Zaragoza) - EN
Weitere Veröffentlichungen
EIA + IPPC for the Energy Recovery Boiler in Burgo de Ebro, Spain - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 250 Mio EUR für SAICA
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und SAICA unterzeichnen Darlehen von 70 Millionen Euro im Rahmen des „Juncker-Plans“ – Verbesserung der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz des SAICA-Werks in Saragossa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 August 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2010
20090756
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAICA Recycled PM & Process Waste ERP

SAICA - Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project cost.
Approximately around EUR 530.4 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises two schemes: “Scheme I” concerns the construction and operation of a waste to energy power plant of 50 MWel in Burgo de Ebro, Spain, to make use of 500,000 t p.a. of paper production process waste from two of the promoter’s nearby paper mills (Burgo de Ebro and Zaragoza). “Scheme II” comprises the construction of a greenfield recycled paper mill with a capacity of 425,000 t p.a. of light-weight fluting and testliner production, including onsite power and steam generation, at Partington, UK.

The waste to energy power plant (Scheme I) will improve the waste management practice of the promoter who will close the environmental cycle of its operations in Spain from used paper recovery, recycling of the paper wastes to the final energetic recovery of the wastes generated during the paper recycling process.

The recycled paper mill (Scheme II) promotes higher local utilisation of waste paper in the UK and indirectly leads to higher paper collection rates and thus avoids landfill. It also complements the utilisation of fibre-based packaging materials in line with the EC Directive on Packaging and Packaging Waste (2004/12/EC) which targets at a 60% recovery rate for fibre-based packaging.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Both project schemes, i.e. Waste to Energy Power plants from recycled paper process waste and paper mills with integrated CHP units >50 MWth and capacity higher than 100 t waste/day and 200 t paper/day respectively, fall under annex I of the EIA Directive, the provisions of the IPPC (01/2008EC), the Large Combustion Plants (2001/80/EC) and the Waste Incineration (2000/76/EC) Directive. The status and details of the EIA and IPPC procedures and other relevant environmental “acquis” will be analysed during the appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

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Weitere Veröffentlichungen
Planning permit documents for the Papermill at Partington - ES
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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