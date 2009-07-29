NISSAN UK SUNDERLAND EV AND BATTERIES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd
The project comprises the investments in (i) Nissan's first European plant for the production of batteries for electric vehicles (EV) as well as (ii) the production equipment for the manufacturing of Nissan’s electric vehicles in Sunderland.
The project will support the promoter in the development of its first European plant for the manufacturing of batteries and electric vehicles and the standardisation of the related manufacturing technology for further applications in Europe and North America. As such, it will contribute to (i) accelerate the market introduction and customer adoption of environmental-friendly technologies in the automotive sector and (ii) increase the promoter’s and public stock of knowledge about product and manufacturing technology in the field of electric powertrains and Li-ion batteries for electric vehicles.
The project component concerning the investments in the development of manufacturing technologies and industrialisation of the electric vehicle are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The need of a full Environmental Impact Assessment (EIA) of the project component related to the investments in the battery plant, will however be verified during the project due diligence.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Loan foreseen under the European Clean Transport Facility (ECTF).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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