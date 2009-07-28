Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

TANZANIA BACKBONE INTERCONNECTOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.652.000 €
Länder
Sektor(en)
Tansania : 100.652.000 €
Energie : 100.652.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2010 : 100.652.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Tansania: Die EIB beteiligt sich an der Finanzierung der 468 Mio USD teuren Hauptverbundleitung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 April 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2010
20090728
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tanzania Backbone Interconnector

Tanzania Electric Supply Company (TANESCO)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 130 million.
EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction of a 667 km transmission line, operated at 220kV with both circuit strung, between Iringa and Shinyanga.

The project will link existing and future generating sources in the south and southwest of Tanzania to the load centers in the Mwanza and Arusha regions, in the north. The north-west part of Tanzania is experiencing a fast increase in electricity demand of around 10% annually due to the growth of mining activities. The existing transmission line has reached its technical limit to carry additional power and the planned connections of rural, urban and industrial customers will increase the network overload. The project might also anticipate future interconnections with Kenya in the north and Zambia in the south.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to the project’s caracteristics, the Tanzanian legislation requires an environmental and social impact assessment including an environmental and social mitigation plan and a social and environmental monitoring plan. In addition, a resettlement action plan has been elaborated. The ESIA prepared by an independent consultant has been submitted to the approval of the Tanzanian authorities.

The procurement of the section to be financed by the Bank will be carried-out in line with the requirements of the Bank’s Guidelines to Procurement. Other contracts will also be tendered internationally, in line with the rules of the other lenders involved.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Tansania: Die EIB beteiligt sich an der Finanzierung der 468 Mio USD teuren Hauptverbundleitung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Tansania: Die EIB beteiligt sich an der Finanzierung der 468 Mio USD teuren Hauptverbundleitung
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen