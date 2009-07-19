BUCHAREST S1 THERMAL REHABILITATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Municipality of Sector 1 Bucharest
The project concerns a multi-annual investment programme (2010-2012) for thermal rehabilitation of 525 multi-storey residential buildings (approx. 25,000 apartments) located in Bucharest, Sector 1. The investment will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope (wall insulation, windows, roof and cellar insulation).
The proposed investment aims at reducing energy losses in multi-family lodgments and thus reducing consumption of energy resources. Thermal rehabilitation of multi-storey buildings is part of the National Energy Efficiency Action Plan of Romania aimed at bringing environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate change.
This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that reduce energy consumption and help to mitigate climate change. The individual schemes to be financed are likely to be small and are expected to have limited negative environmental impacts. The Bank will assess the promoter’s capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.
The Bank will review systems and procedures applied by the promoter during appraisal to ensure that the promoter will follow suitable procurement procedures, ensuring an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices, such that contracts will accord with the project’s best interests. The review will include verifying compliance with relevant national and EU legislation on procurement, which may include publication in the OJEU where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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