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WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 40.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/09/2010 : 40.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Januar 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/09/2010
20090718
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Water Infrastructure Modernisation Project

Regional Water Supply Company for West and East Georgia and/or the Municipal Development Fund

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Mainly small scale investment schemes for leakage detection, metering, rehabilitation of the water distribution network, energy efficiency and sewerage system rehabilitation.

The investments will contribute to consolidating and improving water supply and wastewater collection and treatment services, reducing public health risks and improving the quality of the environment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the proposed measures under the project are limited to rehabilitation of the existing water and waste water infrastructure and will not require full EIAs in accordance with EU directives or national environmental legislation. They will mostly only constitute a first phase in achieving full compliance with national discharge limits and EU standards.

Procurement will be in line with EIB procurement guidelines, requiring international publication in the OJEU for large contracts. Use of technical assistance will secure that the promoter is able to follow such guidelines.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen