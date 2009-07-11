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NEPCO GREEN CORRIDOR

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
80.623.932,25 €
Länder
Sektor(en)
Jordanien : 80.623.932,25 €
Energie : 80.623.932,25 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2017 : 14.350.000 €
8/11/2015 : 66.273.932,25 €
(*) Einschließlich 14.350.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPCO GREEN CORRIDOR
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16/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPCO GREEN CORRIDOR - Link to Promoter's website for Environmental Information
Zugehörige Pressemitteilungen
Jordanien: EIB stellt 126 Millionen US-Dollar für die Verbesserung der Trinkwasserversorgung und den Ausbau des Stromnetzes bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Februar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/11/2015
20090711
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEPCO GREEN CORRIDOR
National Electric Power Co. (NEPCO)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 87 million (EUR 78 million)
USD 160 million (EUR 142 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a multi-component programme to reinforce Jordan's high voltage electricity backbone network for integration of more renewable generation capacity and to improve reliability of supply. It consists of two new transmission lines (400 kV/150 km and 132 kV/51 km), upgrading three existing lines (132 kV/100 km) and construction of one new 400/132 kV, 1200 MVA electricity substation. The investments are reinforcing the network in the central Jordan desert area, where circumstances for renewable generation are most favourable.

The project consists of transmission investments that are necessary to allow access of renewable electricity projects to the main consumption centre of Amman, to replace present and future fossil-based generation, and to strengthen the energy transmission backbone of the country. The project therefore contributes to the objectives of climate change mitigation and economic infrastructure development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Several of the project components, if implemented inside the EU, would require an environmental impact assessment (EIA) according to the EU legislation. The EIB requires the promoter to conduct environmental and social assessments (ESIAs) for the whole multi-component programme. The implementation of an ESIA for the first part of the programme is being contracted with an international consultant.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
15/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPCO GREEN CORRIDOR
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEPCO GREEN CORRIDOR
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60347238
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20090711
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Jordanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NEPCO GREEN CORRIDOR - Link to Promoter's website for Environmental Information
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90230739
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090711
Sektor(en)
Energie
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Jordanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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NEPCO GREEN CORRIDOR
Datenblätter
NEPCO GREEN CORRIDOR
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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