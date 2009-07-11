NEPCO GREEN CORRIDOR

Übersicht
The project is a multi-component programme to reinforce Jordan's high voltage electricity backbone network for integration of more renewable generation capacity and to improve reliability of supply. It consists of two new transmission lines (400 kV/150 km and 132 kV/51 km), upgrading three existing lines (132 kV/100 km) and construction of one new 400/132 kV, 1200 MVA electricity substation. The investments are reinforcing the network in the central Jordan desert area, where circumstances for renewable generation are most favourable.
The project consists of transmission investments that are necessary to allow access of renewable electricity projects to the main consumption centre of Amman, to replace present and future fossil-based generation, and to strengthen the energy transmission backbone of the country. The project therefore contributes to the objectives of climate change mitigation and economic infrastructure development.
Several of the project components, if implemented inside the EU, would require an environmental impact assessment (EIA) according to the EU legislation. The EIB requires the promoter to conduct environmental and social assessments (ESIAs) for the whole multi-component programme. The implementation of an ESIA for the first part of the programme is being contracted with an international consultant.
The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.