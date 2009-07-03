KUJAWSKO- POMORSKIE HEALTHCARE PROGRAM

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Kujawsko - Pomorskie Voivodeship
The Project will support the financing of the second phase of the region’s Development and Modernisation Investment Programme 2007-2012, to be implemented during the period 2009-2012. It involves a total of 35 investment projects in 26 healthcare sites. The major investments are in nine provincial hospitals (17 sub-projects) in the KP region.
The Project is expected to be fully consistent with and supportive of the Regional Operational Plan 2007-2013 for the KP region, the Development Strategy for the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship 2007-2015 and the National Cohesion Strategy 2007-2015, as well as the EU’s Lisbon Strategy. Project benefits are expected to arise from the contribution the Project will make to the overall health strategy of the region, as well as from an expansion of service capacity and the rehabilitation or replacement of existing hospital facilities with modernised or purpose-built infrastructure.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though schemes within the investment programme could be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal the screening decisions of the Competent Authority and whether EIAs are required, as well as review relevant environmental issues.
The Promoter is required to respect national and European legislation applicable to public procurement. The Bank requires the Promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the Project have been or will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.