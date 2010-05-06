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SAMSUN COMBINED CYCLE POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 300.000.000 €
Energie : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/11/2011 : 100.000.000 €
31/03/2011 : 200.000.000 €
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Samsun Combined Cycle Power Plant - Part 4 - TR
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16/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District & Ünye District
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11/03/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - Samsun Natural Gas Pipeline Project

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Mai 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/03/2011
20090684
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Samsun Combined Cycle Power Plant

OMV AG (Austria)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million.
EUR 630 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Implementation of a 870 MW gas fired combined cycle power plant near Acay, in the Samsun Region of Turkey.

The project is an additional step for the OMV Group to diversify into the electricity generation market. This would be the second gas fired power plant for the Group.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located in the EU, it would fall under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. As such, it would require a full Environmental Impact Assessment to be carried out. Turkish environmental legislation aims at harmonisation with EU standards in the context of EU accession process. Whilst the criteria and procedures to determine the need for an EIA are defined similarly to those of the EU, full aligned application needs still to be achieved. Details of the environmental and social assessment procedures, including possible impacts on any sites of nature conservation or cultural importance, will be investigated further by the Bank during appraisal to ensure that the project complies with the Bank’s principles and standards as regards environmental and social issues.

The procurement procedures will be assessed during the appraisal to ensure that they fulfil the requirements of the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District, Ünye & Ikizce
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Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Samsun Combined Cycle Power Plant - Annexes - EN
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Samsun Combined Cycle Power Plant - Part 3 - TR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Samsun Combined Cycle Power Plant - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Samsun Combined Cycle Power Plant - Part 4 - TR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District, Ünye & Ikizce
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57855455
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090684
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EIA-Samsun Natural Gas Pipeline Project
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57855610
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090684
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District, Ünye & Ikizce
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57858258
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090684
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District & Ünye District
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57858531
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20090684
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District & Ünye District
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57859437
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090684
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - Samsun Natural Gas Pipeline Project
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57857024
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090684
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - Samsun Combined Cycle Power Plant - Çarşamba-Tirebolu Overhead Line Terme District, Ünye & Ikizce
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Datenblätter
SAMSUN COMBINED CYCLE POWER PLANT
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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Samsun Combined Cycle Power Plant - Part 3 - TR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Samsun Combined Cycle Power Plant - EN
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Samsun Combined Cycle Power Plant - Part 4 - TR

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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