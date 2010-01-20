eThekwini Water

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Ethekwini Municipality
Upgrade and expansion of water infrastructure to improve the efficiency of the network system (i.e. reduce non-revenue water) and augment capacity. The investments are part of eThekwini's capital expenditure programme for 2010-2014.
By increasing systems efficiency, delivery, and treatment capacity, this project contributes to assuring the security of supply of potable water to eThekwini Municipality’s customers and increased access to water in unserved areas, thus contributing to the achievement of the Millennium Development Goals in South Africa.
The replacement of old pipes included in the project does not require any EIA but the installation is subject to nuisance control measures during construction. The Western Aqueduct consists of a new underground trunk main that was submitted to a full EIA approved by the relevant environmental agency in October 2008. The environmental license – or ROD (Record of Decision) - confirms that the impact can be properly mitigated with minor residual and permanent negative effects. The Northern Aqueduct is still at design stage and will also be submitted to an EIA. The promoter will keep the Bank informed and provide the relevant documents.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank’s Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.