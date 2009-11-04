Regione Abruzzo – Support for SMEs

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Intermediated financing facility dedicated to supporting SMEs in Regione Abruzzo and restoring regional competitiveness following the severe physical and economic damage suffered by local SMEs following the earthquakes of April 2009.
Regione Abruzzo (more specifically the area of the regional capital, L’Aquila) was hit by a series of earthquakes causing serious, widespread damage to urban centres, public infrastructure, artistic heritage and industrial plants. Several sectors of the regional economy (notably tourism), also in areas not directly hit by the earthquakes, have been affected.
The proposed operation is a first response to participate in the financing of the longer-term recovery of the Region, intended as both physical reconstruction of public buildings and infrastructure destroyed or damaged by the natural disaster as well as support to economic activity of the largely predominant SME sector. It could be integrated in the short-term by other interventions targeting reconstruction, consolidation and development of regional infrastructure, as well as facilities defined under the Jeremie and Jessica initiatives.
In accordance with the Bank's policy, the intermediary bank(s) shall stipulate with beneficiary SMEs that sub-projects undertaken by the latter with the proceeds of EIB funds should comply with the relevant applicable EU and national legislation.
Beneficiary SMEs will be requested to comply with the relevant, applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.