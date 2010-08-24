Great East Road Rehabilitation Project

Übersicht
Contact point: RDA, Mr Elias Mwape, Chief Engineer – Planning
Phone +260 211 253 088 or +260 211 253 002/ Fax: +260 211 253 404 e-mail: emwape@roads.gov.zm.
Improvement of about 360 km of single carriageway highway on the Great East Road connecting central Zambia to its eastern province, as well as into the “Nacala Development Corridor”, a regional transport corridor linking Malawi and Zambia to the deep water port of Nacala in Mozambique.
The project is expected to generate savings in vehicle operating costs and travel time as well as reduce the risk of road accidents. The project feeds the Nacala Corridor, which, when fully upgraded, will offer a significantly shorter route to/from the sea for Zambian imports and exports than other existing routes through South Africa and Tanzania. The EIB contribution is expected to include the works for developing a dry port (road-rail interconnector) in Chipata.
An EIA procedure, in accordance with applicable standards, was undertaken and submitted to the Competent Authority (Environmental Council of Zambia, ECZ) for approval. In its letter dated 9th July 2010, the ECZ approved the present project.
The promoter is a public authority and, if operating as a contracting entity in the EU, would be subject to the provisions of the public procurement Directive 2004/18. The promoter will therefore be required to undertake procurement in accordance with the EIB Guide to Procurement which imposes the main mechanisms of the EC Directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.