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UCB PHARMACEUTICAL R D

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 110.000.000 €
Vereinigtes Königreich : 140.000.000 €
Industrie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/04/2013 : 40.000.000 €
9/05/2012 : 50.000.000 €
15/04/2013 : 60.000.000 €
9/05/2012 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: EIB fördert FuE-Programm von UCB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/05/2012
20090642
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UCB Pharmaceutical R&D

UCB S.A.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million.
EUR 539 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of UCB’s pharmaceutical research and development for the period 2010-2014.

The project will contribute to private sector investments in R&D, mostly located in Europe, thus meeting the orientations that underpin the Lisbon’s Council decision and the Bank’s Knowledge Economy (i2i), research and development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres, etc. An EIA is therefore not required by EU Directive 97/11. Compliance of R&D activities with relevant EU legislation in particular in regards to animal testing will be also be verified during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed will be verified during appraisal.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

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Belgien: EIB fördert FuE-Programm von UCB

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen