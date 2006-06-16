Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

CCGT POWER PLANT IN MELLACH

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 275.000.000 €
Energie : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/03/2011 : 125.000.000 €
6/05/2010 : 150.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Januar 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/05/2010
20090636
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CCGT Power Plant in Mellach

Verbund Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG through the majority-owned utility Verbund Austrian Power GmbH Co & KG.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 275 million
Up to EUR 550 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project concerns the construction and operation of a high efficiency CCGT power plant of 832 MW-e.

The Project will contribute to meet the growing Austrian demand in electricity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Due to its technical characteristics the Project falls under Annex I of the EIA Directive 58/337/EC and amendments, requiring an EIA. The EIA has been completed in September 2008 and the license for construction has been granted with a number of conditions related to construction and operation of the plant which will be implemented by the Promoter. The impacts on Natura2000/Habitats and potential mitigating measures will be reviewed during appraisal.

At the time of tendering, the Promoter fell under the scope of the EU Procurement Directive 2004/17/EC. Following a tender process announced in the OJEU on 16.06.2006, the EPC contract for the plant was signed in July 2008 and the site handed over January 2009. Details of the procurement scope and procedures followed to be further assessed.

Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - DE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen