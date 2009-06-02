Mekorot Ashdod desalination plant

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Mekorot Enterprise & Development
A seawater reverse osmosis desalination plant, including an open seawater intake and a sea outfall for brine disposal.
The objective of the project is to produce at least 100 million m3 of potable water per year.
Though not particularly mentioned in Annex 1 of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 97/11/EC Seawater Reverse Osmosis (SWRO) desalination plants require a full EIA. In the absence of an international Best Available Technique (BAT) standard for desalination projects best professional judgment adopting the definitions of BAT and Best Environmental Practices (BEP) as introduced by the European Integrated Prevention Pollution Control Directive (Directive 2008/1/EC), the Land-Based Sources (LBS) Protocol of the Mediterranean Action Plan, and applicable Israeli regulations will be applied.
The Environmental Impact Assessment (EIA) is available at :
Mekorot Development & Enterprise
No. 1 Karlibach st., floor no. 10
Tel Aviv, Israel
Tel: 972-3-6334500.
Review hours: 9:00-15:00 following prior coordination.
Contact person : Ms. Granit Ben Ezra or Mr. Nehemia Katabi.
The Engineering Procurement and Construction (EPC) and Operating & Maintenance (O&M) contract have been internationally and competitively tendered. Pending a positive review of the evaluation report this procedure follows international practices and is acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.