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MEKOROT ASHDOD DESALINATION PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Israel : 120.000.000 €
Wasser, Abwasser : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2011 : 120.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Israel: 120 Mio EUR für den Bau einer Meerwasserentsalzungsanlage

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 März 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2011
20090602
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Mekorot Ashdod desalination plant

Mekorot Enterprise & Development

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 120 million.
Project cost has been currently estimated to be in the range of EUR 458 million. including contingencies and interest during construction.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A seawater reverse osmosis desalination plant, including an open seawater intake and a sea outfall for brine disposal.

The objective of the project is to produce at least 100 million m3 of potable water per year.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Though not particularly mentioned in Annex 1 of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 97/11/EC Seawater Reverse Osmosis (SWRO) desalination plants require a full EIA. In the absence of an international Best Available Technique (BAT) standard for desalination projects best professional judgment adopting the definitions of BAT and Best Environmental Practices (BEP) as introduced by the European Integrated Prevention Pollution Control Directive (Directive 2008/1/EC), the Land-Based Sources (LBS) Protocol of the Mediterranean Action Plan, and applicable Israeli regulations will be applied.

The Environmental Impact Assessment (EIA) is available at :
Mekorot Development & Enterprise
No. 1 Karlibach st., floor no. 10
Tel Aviv, Israel
Tel: 972-3-6334500.
Review hours: 9:00-15:00 following prior coordination.
Contact person : Ms. Granit Ben Ezra or Mr. Nehemia Katabi.

The Engineering Procurement and Construction (EPC) and Operating & Maintenance (O&M) contract have been internationally and competitively tendered. Pending a positive review of the evaluation report this procedure follows international practices and is acceptable to the Bank.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Israel: 120 Mio EUR für den Bau einer Meerwasserentsalzungsanlage

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Israel: 120 Mio EUR für den Bau einer Meerwasserentsalzungsanlage
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen