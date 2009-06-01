Madrid Water Management

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Canal de Isabel II – Comunidad Autónoma de Madrid
The project concerns an investment programme in water supply and wastewater treatment infrastructure in Madrid and surrounding areas.
The project is part of a strategic investment plan for 2008-2017 that aims at improving and ensuring the continuity of water supply services in accordance to the growing demand in the region. Within a context of water scarcity, the plan is also looking at fostering the re-use of wastewater for non residential uses.
The project consists of a number of investments in water supply and wastewater infrastructure. It is expected to enhance significant positive impacts on the environment. Compliance with SEA directive 2001/42/EC, Directive 97/11/EC (EIA), and Directive 92/43/EC (Habitats) amongst other EU directives will be assessed during appraisal.
Procurement for this project falls under the directives 2004/17/EC and 2004/18/EC. Compliance of the promoter with these directives will be assessed during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.