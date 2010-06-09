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CARL ZEISS OPTICAL LITHOGRAPHY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2010 : 150.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juni 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2010
20090600
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Carl Zeiss Optical Lithography RDI

Carl Zeiss AG
Carl Zeiss SMT AG

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million.
EUR 320.67 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A project in support of Carl Zeiss SMT AG’s research and development activities in the area of developing ArF and EUVL optical lithography technologies.

The project contributes to EU2020 by focusing on R&D and innovation in a sector that is playing a critical role in providing the means for the digital economy (Digital Agenda).

The project is in line with the Bank’s objectives to support the establishment of the Knowledge Economy (R&D).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D facilities used for semiconductor R&D are not specifically covered by Annexes I & II of EU Directive 97/11/EC, as amended by 2003/35/EC, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will mainly take place inside buildings at R&D facilities already being used for similar activities and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen