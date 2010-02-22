ST NANOELECTRONICS R&D FRANCE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project relates to R&D and Innovation activities performed in the field of semiconductor technologies in the promoter’s sites of Crolles, Grenoble and Tours. Just below 65% of the costs are planned to be spent in Crolles, nearly 30% in Grenoble and the remaining expenditures are planned for Tours. The R&D activities included in the project would induce a strong reduction in the power consumption of existing ICT devices and allow for the increased application of ICT for energy efficiency.
The project helps a European promoter in its effort to foster its competitive position in high value added products by investing in RDI and contributes to the targets of the European Growth Initiative. The project is thus eligible under article 309 point c) Knowledge Economy (R&D) and Protection of environment (Significant CO2 reduction) for the sub-projects related to power electronics.
Semiconductor manufacturing facilities are not specifically covered by Annexes I & II of EU Directive 97/11/EC, as amended by 2003/35/EC, and therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The proposed investments will take place mainly inside buildings at R&D facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings. Full environmental details will be assessed during appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.