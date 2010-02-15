Sorek desalination plant

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Private sector special purpose company
A seawater reverse osmosis desalination plant, including an open seawater intake and a sea outfall for brine disposal.
The objective of the project is to produce at least 150 million m3 of potable water per year.
Though not particularly mentioned in Annex 1 of EIA Directive 97/11/EC SWRO desalination plants require a full EIA. In the absence of an international BAT standard for desalination projects best professional judgment adopting the definitions of BAT and BEP as introduced by the European IPPC Directive (Directive 2008/1/EC), the Land-Based Sources (LBS) Protocol of the Mediterranean Action Plan, and applicable Israeli regulations will be applied.
The concession to build and operate a 150 million m3/year was internationally tendered and awarded to a private sector special purpose company. Pending a positive review of the evaluation report this procedure follows international practices and is acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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