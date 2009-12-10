METOLONG DAM AND WATER SUPPLY PROGRAM

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Metolong Authority, an implementing agency acting under the Lesotho Ministry of Natural Resources.
The project concerns a dam, a water treatment plant, storage tanks and a conveyance system to supply parts of the Lesotho Lowlands including the capital Maseru with additional drinking water. The EIB has been approached to fund the conveyor system only, as the other components including the Metolong Dam itself is fully financed by World Bank, the US Millennium Challenge Corporation, and Arab financial institutions.
The project will support the Bank’s strategic lending priorities in support of EU policy objectives. Specifically in regions outside the EU this covers: infrastructure development, environmental protection and improvement and support of EU presence.
A comprehensive environmental and Social Impact Assessment (ESIA) according to international best practice standards, including public consultation, was carried out in 2008. That process resulted in an Environmental and Social Action Plan. The ESIA and the action plans will be reviewed during appraisal.
The Metolong Authority will be responsible for procuring all service, supply and works contracts. For all EIB-funded components, procurement will be based on open international tendering with publication in the EC Official Journal, as applicable. The procurement plan and transparency measures will be subject to a detailed assessment during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.