Environment & Energy Framework Loan II

Übersicht
Development Bank of Turkey (TKB)
The operation follows the successful implementation of the initial facility signed in 2008. It will be dedicated to financing environment and energy investments in Turkey through a framework loan structure.
Sub-projects financed through the facility will be small to medium sized investments with a total cost up to EUR 50m. The new facility mainly targets renewable energy, energy efficiency and pollution abatement investments as well as other investments with a significant positive environmental impact.
All investments financed from the resources made available by the Bank are required to comply with the relevant national legal framework and with the EU environmental policy and the environmental acquis, as appropriate and in particular the EIA Directive (as amended), the Habitats and Birds Directives and the relevant sectoral environmental legislation, in such a way that the main principles and requirements of the EU EIA Directive will be fully respected.
The legal documentation will oblige the intermediaries to ensure where public tendering is required by national or applicable EU regulations, procurement procedures are done in accordance with EIB Guidelines.
Protection of Environment
Energy Projects excluding TENs
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.