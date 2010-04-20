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UNITED UTILITIES WATER & WASTEW AMP5-I

Unterzeichnung(en)

Betrag
463.590.411,16 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 463.590.411,16 €
Wasser, Abwasser : 463.590.411,16 €
Unterzeichnungsdatum
3/11/2011 : 229.068.835,18 €
1/03/2011 : 234.521.575,98 €
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10/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEW AMP5-I - South Egremont groundwater Scheme
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB gewährt United Utilities 400 Mio GBP für Klimaschutz und energieeffizientes Wassermanagement

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/03/2011
20090563
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
United Utilities W&WW 2010-12 (AMP5-I)

United Utilities PLC / United Utilities Water PLC

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 400 million.
GBP 900 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

United Utilities Water PLC provides water and wastewater services to a population of 6.8 million people in the North-West of England. The project forms part of United Utilities’ capital expenditure programme for the regulatory period 2010-15. It is driven primarily by the need to maintain service levels and improve water management against a backdrop of predicted climate change and demographic developments. The project also promotes ecoefficiency through energy and resource recovery from operations and renewables.

Protection of the environment and sustainable communities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The quality regulators independently monitor compliance with effluent discharge permits and drinking water quality standards.

United Utilities PLC fully complies with the requirements of Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004.

Weitere Unterlagen
10/12/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEW AMP5-I - South Egremont groundwater Scheme
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Vereinigtes Königreich: EIB gewährt United Utilities 400 Mio GBP für Klimaschutz und energieeffizientes Wassermanagement

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - UNITED UTILITIES WATER & WASTEW AMP5-I - South Egremont groundwater Scheme
Datum der Veröffentlichung
10 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72189417
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20090563
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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