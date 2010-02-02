CEMENTIR TARANTO ENERGY EFFICIENCY

Übersicht
Cementir Holding S.p.A.
Modernisation of an existing cement production plant located in Taranto (Southern Italy) with energy-efficient machinery and technology allowing for lower emissions, lower energy consumption and use of recycled materials in the cement production process.
The project will result in significant energy efficiency improvements in terms of (i) electricity and fuel consumption and (ii) substituting conventional fossil fuels and making better use of raw materials, with the possible treatment of fly ashes.
The cement plant component of the project falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC and an EIA is required. This is under preparation by an external specialised consultant. No specific problems are expected as the project is taking place in an existing plant, replacing old production equipment with BAT technology. The project will have several environmental benefits.
No specific problems are expected with a private-sector company that obtains, directly or indirectly, the equipment and services for its project amongst the few specialised international engineering companies and suppliers. This procedure is likely to be in line with the Bank’s procurement procedures for private projects. To be verified during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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