MVM Electricity Network Development

Übersicht
The project consists of 7 project schemes aimed at reinforcing and extending the Hungarian electricity transmission network over the period 2010-2015. The project includes the upgrade of the transmission corridor Martonvásár-Bicske-Györ and six new/extended substations situated in dispersed locations over the Hungarian territory.
The project will promote the development of the electricity transmission network in Hungary and will be entirely implemented in areas designated as convergence regions. It will improve security and diversification of supply through the construction of additional internal transmission capacity.
The project scheme involving the upgrade the transmission corridor Martonvásár-Bicske-Györ falls under Annex I of the EIA Directive and requires an EIA, while the remainder project schemes for construction/extension of substations fall under Annex II, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the directive. The environmental impacts that can be typically expected for the project schemes relate to visual impact, vegetation clearance, electromagnetic fields, noise nuisance and disturbance during construction.
The details of the procurement procedures followed for the project schemes and their compliance with the EU Directive on public procurement will be investigated during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Aktuelles und Storys
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