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ADM VII

Unterzeichnung(en)

Betrag
220.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Marokko : 220.000.000 €
Verkehr : 220.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/11/2010 : 220.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Berrechid – Khouribga - FR
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Khouribga – Beni Mellal - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Umfangreichste EIB-Finanzierung im Infrastrukturbereich: 200 Mio EUR für den Ausbau des Hafens Tanger Med und 220 Mio EUR für den Bau eines 172 km langen Autobahnabschnitts zwischen Casablanca und der Region Tadla-Azilal

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juli 2010
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/11/2010
20090499
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ADM VII

Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Between EUR 200 million and EUR 275 million from the Bank's own resources under the ENP/MED Mandate (2007-2013).
Approximately EUR 550 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will provide a link in the motorway network towards the south-east of the country from the administrative and economic centres of Rabat and Casablanca respectively.

The purpose of the project is the construction of a motorway between Berrechid and Béni Mellal (172 km). This arterial road will develop the motorway network eastwards in order to improve the connection between Beni Mellal and the country's key centres. This motorway section from Casablanca to Beni Mellal and onwards to Marrakesh is intended to develop the inland part of the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located in the EU, it would come under Annex 1 to the EU Directive on environmental impact assessments (85/337/EEC).

Environmental studies have been conducted and the communities that will be affected by the project have been consulted.

Having carried out the previous projects, the promoter is fully familiar with the Bank’s procurement procedures and issues international calls for tender.

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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Berrechid – Khouribga - FR
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Zugehörige Pressemitteilungen
Marokko: Umfangreichste EIB-Finanzierung im Infrastrukturbereich: 200 Mio EUR für den Ausbau des Hafens Tanger Med und 220 Mio EUR für den Bau eines 172 km langen Autobahnabschnitts zwischen Casablanca und der Region Tadla-Azilal

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Berrechid – Khouribga - FR
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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