Poznan Municipal Infrastructure III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The City of Poznan
The project consists of 14 schemes, of which 6 major urban road schemes (reconstruction and extension of inner city roads and inner-city bypass, partly in connection to Euro 2012), 3 tram schemes (including light railway extension) and 5 hospital schemes already included in the Poznań City development Plan 2005-2010. The Project is a consequence of long-term investment plans (fast tram – since the 1970s) of the City and its goal to increase its attractiveness to business (better connection to Airport).
The selected schemes are part of the City’s Development Plan and are expected to contribute to the development strategy of the City of Poznań, improving accessibility through an increase in the road capacity and the reduction of congestion, improving the quality of life.
Poland, as a member State, has to comply with the relevant EU Directives concerning the environment. The Bank will require compliance with the EIA Directive 85/337/EEC amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, for every single scheme included in the project. This aspect will be further checked during appraisal, together with the question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with Directive 2001/42/EC. Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (EU Directive 2002/91/EC) and its recast (approval expected during 2010) will be further examined during appraisal.
Compliance with the EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 79/409/EEC will be required by the bank.
EU Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) on procurement have been transposed into national Polish legislation. Tenders shall be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Application of EU procedures by the Polish authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.