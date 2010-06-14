BALEARES INFRAESTRUCTURA EDUCACION

Übersicht
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB)
The project concerns the co-financing of a large number of mostly small public investments in the schools estate of the Islas Baleares. The programme comprises the new construction, expansion and the rehabilitation or modernisation of the existing school infrastructure throughout the four islands.
The purpose of the programme is to (i) improve the quality of CAIB’s pre-university educational infrastructure; (ii) expand the capacity of CAIB’s pre-university schools to face the fast school-age population growth experienced in the last decade in the islands; and (iii) respond to a different distribution of the student population in the islands.
Educational facilities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. During appraisal the Bank’s services will verify whether any EIA is required and the environmental effects of the project.
The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement procedures will be examined during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.