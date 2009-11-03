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VIVIENDA CATALUNYA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 125.000.000 €
Stadtentwicklung : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/06/2011 : 20.000.000 €
14/06/2011 : 40.000.000 €
14/06/2011 : 65.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB unterstützt sozialen Wohnungsbau in Katalonien mit 125 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 November 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/06/2011
20090492
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Vivienda Catalunya II
Generalitat de Catalunya
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million (to be confirmed).
Around EUR 200 million (to be confirmed).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and rehabilitation of social housing for rent throughout the Catalonian region.

The project responds to the objectives expressed in the Regional Housing Agreement 2007-2016 as well as to the goals of the Spanish Housing and Rehabilitation Plan (PEVR) for 2009-2012, contributing to improving the supply of affordable and decent housing in the region and to the creation of temporary employment in this sector, thus meeting the objectives of the Spanish and European Economic Recovery Plan.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Depending on the size and location, sub-projects may fall under Annex II of the EIA Directive 85/337 and subsequent revisions; the need for an EIA as defined under the Directive will be examined during appraisal.

EU procurement Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) have to be applied in this project; the social housing promoters will be asked to ensure that tenders are organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds.

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Spanien: EIB unterstützt sozialen Wohnungsbau in Katalonien mit 125 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen