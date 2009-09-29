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SATA FLEET DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
36.950.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 36.950.000 €
Verkehr : 36.950.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/01/2010 : 36.950.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Azoren und Madeira: EIB stellt 36 Mio EUR für die Verbesserung des Luftverkehrs zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/01/2010
20090491
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SATA Fleet Development
SATA AIR AÇORES - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos SA.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to USD 55 million (EUR 39 million).
Estimated at USD 110 million (EUR 77 million).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Acquisition of four new Bombardier Q400 turboprop aircraft to replace the same number of older ATP aircraft. The new aircraft will mainly operate flights within the Azores islands.

To upgrade the fleet of the promoter. The project will secure the archipelago’s territorial integrity while improving fuel efficiency. The project complies with the EIB transport policy, notably in terms of internal mobility in an outermost convergence region composed of dispersed islands with a low population density. Air transport is of crucial importance for the local population (e.g., access to public services such as healthcare).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

No environmental impact assessment is required for the project, as it does not fall under either Annex I or Annex II of the EU EIA Directive. Compared to the current fleet, which will be replaced, significant reductions in fuel burn, noise and emissions can be expected.

The promoter is operating in the air transport sector, which is liberalised in the EU and, therefore, not covered by EU directives on public procurement.

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Azoren und Madeira: EIB stellt 36 Mio EUR für die Verbesserung des Luftverkehrs zur Verfügung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen