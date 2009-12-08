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INTAJ CAPITAL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2009 : 10.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Dezember 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2009
20090482
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Swicorp Intaj Capital II
Swicorp
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to the lower of the USD equivalent of EUR 10 million and 20% of the total commitments at any closing.
The Fund will target a minimum capital of USD 100 million at first closing. The promoter’s target amount at final closing is USD 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of the Bank’s acquisition of an equity participation using EU budgetary resources (risk capital managed by the Bank under Regulation 1638/2006 of 24 October 2006) in a newly-created closed-ended multi-sector investment fund.

The Fund will seek to take majority and/or controlling stakes in profitable mid-sized companies operating in sectors driven directly or indirectly by growth in consumer demand which have a significant growth potential and a dynamic management team with solid capabilities in its industry.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

N/A (intermediated private sector investment).

N/A (private sector investment).

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen