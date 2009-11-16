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ICL SPECIALTY CHEMICALS R&D (RSFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 3.277.500 €
Niederlande : 10.356.900 €
Spanien : 10.793.900 €
Deutschland : 19.271.700 €
Israel : 56.300.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2009 : 3.277.500 €
17/12/2009 : 10.356.900 €
17/12/2009 : 10.793.900 €
17/12/2009 : 19.271.700 €
17/12/2009 : 56.300.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2009
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2009
20090479
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ICL Specialty Chemicals R&D (RSFF)
Israel Chemicals Ltd. (ICL)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Indicative amount
The project cost is estimated at about EUR 200 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in R&D related to speciality chemicals and fertilisers aimed at reducing the cost and environmental impact of production processes and at developing novel products. The project will be implemented between 2010 and 2014.

Investments in RDI remain a key element in securing the future competitiveness of the chemical industry. These investments typically aim at the adaptation to and development of more efficient and environmentally-friendly process technologies and products.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

For R&D activities encompassed within this project that will be carried out within existing facilities, an EIA according to the EU Directive 97/11, as amended by Directive 2003/35 should not be required.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen