Greek Local Authorities Framework

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project is a framework loan to support medium-sized local authorities (of cities with more than approximately 50 000 inhabitants) and their dependent companies and other local/regional authorities in Greece. Individual loans will enable the borrowers to invest in the fields of transport, rehabilitation of streets/roads and improvement of traffic safety, educational infrastructures, cultural and historical heritage, public buildings rehabilitation, environmental improvement, energy efficiency and tourism infrastructure.
The project will facilitate and hasten the implementation of investments responding to the EU policy priorities. Schemes financed will contribute to the regeneration of the respective municipalities by improving the urban environment, according to the local investment and development strategies.
For schemes co-financed with Community grant instruments at programme level (Operational Programmes) a Strategic Environmental Assessment (SEA) is required in order to comply with the EU Directive 2001/42/EC. Some of the schemes to be financed may fall under the requirements laid down in the European EIA Directive 85/337/EEC and subsequent revisions.
For sub-projects either requiring an EIA or affecting a natural protected area (if any), the Promoters will provide the Bank with the non-technical summary of the EIA or demonstrate the appropriate approval of the scheme (according to the EU Habitats Directive 92/43/EEC and the EU Birds Directive 79/409/EEC).
The promoters are subject to public procurement rules according to EU regulations, in particular, EU procurement Directives (2004/18/EC and 2004/17/EC) are applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.