Northern Poland Energy Distribution

Übersicht
The project comprises a large number schemes for extending and modernising the promoter’s electricity networks covering the investment period 2009-2011.
The project includes the construction and refurbishment of 1,300 km of MV lines, 3,100 km of LV lines and around 2,600 MV/LV substations as well as few HV lines for the connection of renewable energy sources, mainly wind farms.
All the projects schemes will fall under Annex II of the EIA directive, leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA will be required in line with screening criteria specified in the directive. The criteria applied by the national competent authorities in Poland will be investigated during the appraisal. In line with the Bank guidelines the evaluation will assess the promoter’s capacity to address environmental and biodiversity issues in an appropriate way.
The promoter follows public procurement procedures in compliance with the Directive 2004/17/EC and with the Polish Public Procurement Act. The promoter’s approach for the procurement of works, goods and services will be further evaluated during the appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.