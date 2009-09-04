Toul CCGT Power Plant

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises the construction and operation of a 420 MWe Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) plant of high efficiency in Toul (east of France) on a brown field site within the boundaries of the “Pôle industriel Toul Europe”. The investment includes the deployment of a 28 km underground pipeline connection to the national gas system and a 225 kV electricity connection to an adjoining substation.
The project will result in efficient electricity generation with lower environmental impact than any other type of conventional thermal power stations. It will contribute to increase energy security and differentiate power generation sources at national and European level, to enhance market competition (the promoter is a new entrant in the power generation sector) and to meet growing demand.
Due to its capacity (plant over 300 MWth), the project is subject to the Annex 1 of the EIA Directive (85/337/EC and amendments) and was required to undergo a full Environmental Impact Assessment. The EIA is finalised, approved and a construction permit has been granted by the competent authority. The details of the EIA, results of public consultation and proposed mitigation measures, compliance with the Large Combustion Plant and IPPC Directives and relevant Best Available Techniques will be reviewed during appraisal.
It appears that the project is not subject to public procurement procedures. Nevertheless, the promoter operates a competitive system of tendering and bid evaluation. During the appraisal, the Bank will verify the promoter’s procurement procedures to ensure that the project benefits from market-based competition between potential subcontractors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.